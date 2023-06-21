В КНДР назвали поездку Блинкена в Китай «попрошайническим визитом провокатора»

Аналитик Чон Ен Хак в статье для ЦТАК назвал эту поездку «позорным попрошайническим визитом провокатора». Он пишет, что Блинкен прилетел в Пекин, чтобы «умолять» о смягчении отношений двух стран.

Но, как считает автор, почва для выстраивания нормальных отношений возникнет только в том случае, если Вашингтон начнет уважать национальные интересы Китая. В то время как политика давления на Пекин наносит «смертельный удар по экономике США».

В ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня. Заявление прозвучало фальшиво, поскольку очевидно расходится с реальной политикой Вашингтона.