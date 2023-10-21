В КНДР заявили о надвигающейся на Европу «бесконечной войне»

Американские поставки ракет ATACMS в рамках военной помощи для Украины приведут к «бесконечной войне» на территории Европы. Соответствующее заявление сделал северокорейский посол в РФ Син Хон Чхоль, его слова передает ЦТАК .

Посол напомнил слова американского правительства, заявлявшего, что Соединенные Штаты поставляют Киеву устаревшую версию ракет, дальность которых составляет до 170 километров. Син Хон Чхоль выразил уверенность, что несмотря на этот факт, Украина все равно будет применять их для удара вглубь российской территории.

«Это никто не может отрицать», — заявил дипломат.

Посол КНДР заявил, что атака по российской территории никак не приблизит мирное решение конфликта на территории Украины, о котором регулярно говорят Соединенные Штаты. Дипломат убежден, что это наоборот, спровоцирует «бесконечную войну», которая затронет всю Европу.

Син Хон Чхоль выразил мнение, что таким образом Штаты пытаются добиться истощения военных мощностей стран ЕС, усилив их зависимость от американских ресурсов.