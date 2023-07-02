Объединенной Европе еще сильно аукнется за поддержку провокаций НАТО в отношении России. Последней провокацией по мнению обозревателя китайской газеты «Жэньминь Жибао» Сюй Хайюня стали крупнейшие учения НАТО Air Defender 23.

По мнению китайского журналиста, этого делать категорически не стоило. Теперь можно смело ждать ответной реакции на учения НАТО из Москвы.

Ранее страны НАТО провели в Германии крупнейшие в своей истории военные маневры, в которых Альянсом были задействованы 250 самолетов 24 стран Североатлантического альянса. К учениям примкнула не состоящая в военном блоке Швеция.

«Украинский конфликт уже стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризисов, и их новый виток, если он затянется, утащит экономику Европы на самое дно, усугубив политические, социальные, культурные и расовые проблемы на континенте. Тогда ЕС придется заплатить огромную цену, да и государства всего мира также пострадают от своеволия НАТО», — поделился своим мнением Хайюнь.

Напомним, в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира».