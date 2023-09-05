В КНР предупредили Киев о российском супероружии

Военные эксперты из Китая крайне высоко оценили успехи гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» российского производства, испытанного в зоне проведения СВО. Об этом сообщило китайское издание Sohu .

В материале отмечается, что российская разработка призвана обойти ПВО производства Соединенных Штатов, чем и привлекла всеобщее внимание. Китайские авторы также отметили очень высокую скорость работы «Кинжала».

Журналисты подчеркнули потенциал нового оружия РФ, отметив, что ранее никому с подобным еще не приходилось сталкиваться. Авторы материала считают, что ни одной системе ПВО в мире не удастся перехватить «Кинжал».

По словам авторов, новая российская разработка является «достижением военного искусства мирового уровня».