В Конго опровергли слухи о госперевороте

В Конго опровергли слухи о совершении государственного переворота. Слухи, распущенные СМИ, были опровергнуты местным министром коммуникации Тьери Мунгаллой. Он прокомментировал подобные заявления в своих социальных сетях .

В посте Мунгалла назвал информацию о перевороте в столице республики ложной. Он также отметил, что правительство Конго «отрицает эти фальшивые новости». Он отметил, что ситуация находится под контролем, и местные жители могут «заниматься своими делами».

Накануне по всему миру начала появляться информация о перевороте на территории Конго. Соответствующие новости распространяли не только мировые, но и местные СМИ. По их заверениям, местные военные захватили ряд объектов в Браззавиле, в то время как глава республики Дени Сассу-Нгессо был на Генассамблее ООН в Соединенных Штатах.