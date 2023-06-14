В Конгресс США внесли статьи об импичменте Байдену

В подтверждение своих слов Боберт внесла в Конгресс статьи об импичменте главе американского государства. Она считает, что Байдена необходимо как можно скорее отстранить от руководства США.

«Джо Байден полностью провалил свой конституционный долг по обеспечению безопасности нашей южной границы. По этой причине я только что представила статьи об импичменте, чтобы отстранить его от должности», – написала конгрессвумен в Twitter.

К слову, накануне группой членов Палаты представителей США для ознакомления была получена от ФБР необходимая документация в рамках расследования дела в отношении Байдена по обвинению действующего президента США в коррупции. Сам глава Белого дома все обвинения в свой адрес отвергает.