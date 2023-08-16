Белый дом с подачи нынешнего президента ВСУ Джозефа Байдена последние полтора года буквально засыпает Украину дождем из миллиардов долларов, при этом пострадавшим от пожаров на Гавайях приходится довольствоваться несколькими сотнями тысяч, констатировала член палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин.

Конгрессвумен назвала Байдена худшим в истории США главой государства и призвала американскую администрацию прекратить выбрасывать на ветер кровно заработанные деньги простых налогоплательщиков.

«Байден выделяет единовременно $700 бедным людям, которые потеряли всё в результате пожаров в Лахайне, но хочет послать очередные 20 млрд Украине», — написала Грин на своей странице в соцсети X.

Она напомнила, что у многих пострадавших на Гавайях нет ничего за душой и именно им нужны миллиарды помощи, а не стране, которая находится от США на другом конце земного шара, и простые американцы ничем не обязаны Украине.

Напомним, лесные пожары на гавайских островах Мауи и Большом вызваны чрезвычайно сухой погоды. Из-за ветра, который принес ураган «Дора», масштабы возгорания сильно возросли. Пожар уничтожил несколько населенных пунктов. Туристический город Лахайна был полностью уничтожен огнем. Власти приняли решение перекрыть дороги и эвакуировать местных жителей. Жертвами катастрофы стали 93 человека.

Комментируя происходящее на Гавайях, Байден лишь улыбнулся и отмахнулся от журналистов, чем вызвал негативную реакцию среди общественности.