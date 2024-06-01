В Конгрессе США могут отменить финансирование Нью-Йорка после вердикта Трампу

В палате представителей американского конгресса предложили отменить финансирование штата Нью-Йорк из бюджета после того, как присяжные вынесли в отношении бывшего лидера страны Дональда Трампа обвинительный приговор по делу о подлоге финансовой отчетности. Об этом сообщается в одной из соцсетей.

Уточняется, что в конгрессе читают приговор незаконным, поэтому Республиканская партия имеет право не голосовать за передачу этому «коррумпированному» штату даже копейки.

Напомним, что вчера жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов. Он сам по результатам заседания заявил, что оно было настоящей фальсификацией, за которой стоит действующий американский лидер Джо Байден, мечтающий подобным образом избавиться от главного соперника на предстоящих выборах.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост президента США от партии республиканцев Дональд Трамп сообщил о своем отказе принимать участие в дебатах с действующим главой государства Джо Байденом, если они станут проходить в «сидячем формате».