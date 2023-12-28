В Конгрессе США призвали снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до доллара в год

Американская конгрессвумен Клаудия Тенни обвинила пресс-секретаря президента США Карин Жан-Пьер в регулярной лжи народу страны. Тенни считает, что зарплату Жан-Пьер стоит понизить до доллара в год. Соответствующее заявление она сделала в своих соцсетях .

В своем посте конгрессвумен указала на то, что весь 2023-й год Жан-Пьер лишь уклонялась от вопросов журналистов, которые интересовали все американское население. Тенни выразила мнение, что представитель президента весь этот год врала народу своей страны.

Она также заявила, что помимо этого, Жан-Пьер на регулярной основе игнорировала и нарушала «закон Хэтча», который предполагает запрет для государственных служащих на продвижение партийной политики и влияние на результаты выборов. Исходя из этого, Тенни предложила платить пресс-секретарь главы государства 1 доллар ежегодно.