В Конгрессе США призвали ударить по сектору Газа ядерным оружием

Для мгновенной эффективности военной операции войск Израиля в секторе Газа нужно сбросить на палестинский анклав ядерное оружие, пишет Washington Post со ссылкой на провокационное заявление члена палаты представителей США, республиканца Тима Уолберга.

В качестве подтверждения издание опубликовало фрагмент встречи политика с избирателями в американском штате Мичиган.

«Член конгресса от республиканской партии, судя по всему, предложил сбросить ядерное оружие на сектор Газа», — пишет газета.

Как пишут журналисты, один из избирателей в ходе встречи поинтересовался у республиканца, нужно ли строить порт у побережья Газы для доставки в палестинский анклав гуманитарных грузов. На что Уолберг выпалил, что на эти цели, по его мнению, США не должны выделить ни копейки.

«Все должно быть как с Нагасаки и Хиросимой. Нужно поскорее покончить с этим», — подчеркнул Уолберг.

Ранее мы писали, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, представленную на заседании Совета Безопасности. 5 стран поддержали предложение, 4 отвергли, еще 6 — воздержались от голосования.