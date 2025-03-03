В Конгрессе США призвали Зеленского «прийти в себя»

Владимиру Зеленскому следует прийти в себя и вернуться за стол переговоров, иначе Украину возглавит кто-то другой. С данным заявлением в воскресенье, 2 марта, в интервью телеканалу NBC News выступил спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

«Что-то должно измениться. Либо ему нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров с благодарностью, либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы сделать это», — сказал он.

Он призвал украинцев разобраться в этом вопросе.

Джонсон также заявил, что все участники конфликта на Украине должны собраться и Зеленский в этом вопросе должен делать то, что от него требуется.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский отказался прекращать боевые действия.