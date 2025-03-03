Зеленский отказался прекращать боевые действия

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от прекращения огня. Такое заявление в интервью Fox News сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Слова украинского лидера удивили присутствующих на переговорах.

«Если вы хотите, чтобы война закончилась, как можно не согласиться на прекращение боевых действий?» — сказала Ливитт.

Она также отметила, что никто не хочет завершения конфликта на Украине больше, чем президент США Дональд Трамп. Но Зеленский требует гарантий.

Ранее сообщалось о том, что Симоньян назвала Зеленского свиньей из-за выходки на встрече с Трампом.