Зеленский отказался прекращать боевые действия
Белый дом обвинил Зеленского в нежелании заканчивать войну
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался от прекращения огня. Такое заявление в интервью Fox News сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Слова украинского лидера удивили присутствующих на переговорах.
«Если вы хотите, чтобы война закончилась, как можно не согласиться на прекращение боевых действий?» — сказала Ливитт.
Она также отметила, что никто не хочет завершения конфликта на Украине больше, чем президент США Дональд Трамп. Но Зеленский требует гарантий.
Ранее сообщалось о том, что Симоньян назвала Зеленского свиньей из-за выходки на встрече с Трампом.