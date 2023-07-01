В конгрессе США призывают запретить финансировать Украину до завершения конфликта

Из американского конгресса поступают предложения о введении запрета на финансирование Украины до момента окончания конфликта. Призыв о запрете был выдвинут конгрессвумен Марджори Грин, о чем она сама рассказала в своих соц. сетях.

В своем посте Грин сообщила, что уже внесла поправку о запрете всяческого финансирования Киева до истечения конфликта. Она также сообщила о внесении поправки, запрещающей передачу Украине истребителей F-16 и ракет. Внесенные поправки она объясняет желанием продвигать мир, а не финансировать боевые действия.

Недавно США приняли решение о выделении нового пакета помощи на Украине. Сумма поддержки составила около $500 млн. Транш также содержит вооружение для контрнаступления ВСУ и укрепления противовоздушной обороны Украины.