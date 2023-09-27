В Конгрессе США рассказали о поступлении на счет Байдена денег из КНР

На счет, записанный на домашний адрес президента Соединенных Штатов Джо Байдена поступали денежные средства из Китая. Соответствующее заявление сделал американский конгрессмен Кевин Маккарти в своих социальных сетях, передает издание «Лента.ру» .

Маккарти уточнил, что китайские средства поступали на счет, в котором в качестве адреса был указан дом Байдена, находящийся в американском штате Делавер.

Конгрессмен также сообщил о том, что республиканцам из надзорного комитета удалось обнаружить 2 перевода, предназначенных сыну Байдена – Хантеру. Уточняется, что сумма поступивших средств составила $260 тысяч, и поступила она, когда действующий президент баллотировался на свой пост.

Конгрессмен заявил, что в процессе импичмента, расследование доберется до правды.