По словам представителя Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин, Киев зависим от разных видов поддержки Вашингтона. Об этом она сообщила в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Она подчеркнула, что, несмотря на это, Незалежная продолжает просить еще больше средств.

По мнению американского политика, она всегда отдавала свой голос против финансирования киевского режима.

Она отметила, что в плане поддержки Израиля поступит аналогично, поскольку США следует помогать собственным гражданам, а не решать мировые проблемы.