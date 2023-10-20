В Конгрессе США утверждают, что нашли компромат на Байдена

Надзорный комитет американской палаты представителей заявил, что обнаружил компрометирующий чек, который доказывает факт получения президентом Соединенных Штатов Джо Байденом $200 тысяч от брата Джеймса, которому платила медицинская компания за поиск инвесторов в ближневосточном регионе. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Комитет в данный момент ведет расследование для того, чтобы доказать причастность президента к операциям родственников, которые, как подозревается, торговали именем американского лидера по всему миру.

Сообщается, что в банковских записях был обнаружен платеж Байдену на сумму в $200 тысяч. Утверждается, что компания Americore заплатила брату президента $600 тысяч за привлечение инвестиций с Ближнего востока.

Сам американский лидер заявил, что не знал ничего о связях родни за рубежом.