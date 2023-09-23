В Конгрессе США вынесли приговор Украине

По словам конгрессмена, президент Соединенных Штатов Джо Байден допустил ошибку в своей стратегии по Украине, когда загнал Вашингтон в тупик и отказался обнародовать, как долго Штаты будут участвовать в этом конфликте, и какие интересы они будут преследовать.

Он также посетовал на то, что американский президент просит народ «выворачивать карманы» для Украины, не прося о том же европейцев. Уолтц возмутился, что ФРГ отказалась от требования НАТО повысить военные расходы до 2% от ВВП. Конгрессмен подчеркнул, что из Германии поступает много громких речей, но на самом деле они обеспечивают лишь малую долю военной помощи для Киева.

У Соединенных Штатов проблемы на границах, а население видит на заправках последствия инфляции. В то же время, американский лидер хочет, чтобы народ нес это бремя, а не Европа, негодует Уолтц.

Конгрессмен предупредил, что если США не обзаведутся какой-либо тактикой, а Европа не начнет проявлять инициативу в украинском вопросе, то Конгресс США перестанет выдавать Киеву карт-бланши.