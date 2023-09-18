В Конгрессе США заявили, что Байден может врать о чем угодно

Если американский президент Джо Байден позволяет себе врать о посещении башен близнецов после теракта 11 сентября 2001 года, то он может врать о чем угодно. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в интервью с местным телевизионным каналом Fox News .

Грин отметила, что если Байден мог соврать о подобных вещах, то теоретически, он мог бы соврать о чем угодно. По словам конгрессвумен, глава Соединенных Штатов уже давно привык скрывать правду. В том числе, и о многочисленных «опасных политических решениях», о которых он лжет, подчеркнула она.

Недавно Байден был уличен во лжи о посещении башен близнецов. Во время выступления на Аляске, президент заявил, что был у разрушенных зданий 12 сентября 2001 года, и у него создалось ощущение, что он смотрел «через врата ада». Как выяснили СМИ, в тот день Байден был в Вашингтоне с выступлением на сессии сената, и о посещении места, где произошла трагедия, он соврал.