В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе

Заместитель начальника городского отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислав Ржицкий убит. Эту информацию РИА Новости подтвердила пресс-служба администрации города.

Ранее Shot сообщил об убийстве Ржицкого. Он был застрелен неизвестным. Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки «Краснодар».

«По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы», – сказали в мэрии Краснодара.

По информации СМИ, в Ржицкого выстрелили четыре раза. Это произошло рано утром, в понедельник, недалеко от спортивного комплекса «Олимп».

Как отмечает Shot, убийство замначальника было тщательно спланировано. Убийца долго отслеживал перемещение Ржицкого. На данный момент, отмечает источник, полиция не может найти ни одну камеру видеонаблюдения, которая могла бы зафиксировать момент трагедии.

После инцидента в Краснодаре объявили план перехват, поиски киллера продолжаются и сейчас. Также возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

Украинские СМИ писали о том, что Ржицкий участвовал в обстреле Винницы, курируя экипаж подлодки «Краснодар».