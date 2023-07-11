В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве Ржицкого

В Краснодарском крае задержали 64-летнего мужчину, который может быть причастен к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, сообщил Следственный комитет России во вторник, 11 июля.

По информации ведомства, мужчину зовут Сергей Денисенко.

10 июля стало известно об убийстве Ржицкого. Разные СМИ, в том числе Mash и Shot, сообщили о том, что Ржицкий был убил во время утренней пробежки. Неизвестный выстрелил в него четыре раза и скрылся.

В Краснодаре был объявлен план-перехват. Поиски продолжались 10 и 11 июля.

Ранее 42-летний Ржицкий был командиром подлодки «Краснодар». Он был внесен в базу экстремистского сайта «Миротворец». Украинские СМИ обвиняли Ржицкого в обстреле Винницы, так как, по их информации, именно он руководил тогда экипажем подлодки.

ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее опроверг причастность его ведомства к убийству Ржицкого.