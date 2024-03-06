В Полтавской области снова начали демонтаж памятников и памятных досок, посвященным советской культуре и победе в Великой Отечественной войне.

По информации украинского телеканала «Общественное», в Кременчуге демонтируют доски, посвященные трем героям СССР.



По данным источника, городская администрация постановила убрать таблички, установленные в честь Героя Советского Союза Ильи Ткаченко, воина-интернационалиста Владимира Скрипченко и в честь Героя СССР Петра Приходько.

Кроме того, сообщает телеканал, горадминистрация приняла решение убрать мемориальную доску, установленную на территории ландшафтного парка Кременчуга. Она посвящена Герою СССР Василию Маргелову.

На Украине после 2014-го года началась так называемая политика «декоммунизации», в рамках которой во всех регионах страны сносятся памятники, посвященные советской культуре, ВОВ, героям войны и общественным деятелям.

Кроме того, на Украине также избавляются от русского наследия, демонтируя памятники и бюсты русским писателям, поэтам и деятелям искусства и культуры.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что политика украинского президента Владимира Зеленского является странной, так как на фронте ВСУ испытывают потери.