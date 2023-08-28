В Кремле анонсировали международные поездки Путина в сентябре

По понятным причинам Песков не стал раскрывать, какие конкретно страны посетит российский лидер.

Из-за выданного Международным уголовным судом ордена на арест Владимир Путин не поехал на саммит БРИКС в ЮАР и участвовал в нем в режиме видеосвязи.

Дмитрий Песков подтвердил, что в ближайшее время президент России встретится с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Ранее дипломатические источники сообщали, что встреча может пройти 4 сентября в Сочи. Ожидается, что на ней стороны обсудят возможность продления зерновой сделки.