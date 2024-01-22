В Кремле не предполагают, как Трамп намерен добиться мира на Украине

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков прокомментировал заявления экс-президента США и кандидата в президенты страны Дональда Трампа о завершении конфликта на Украине мирным путем.

Представитель Кремля также отметил, что российские дипломаты не контактировали с Трампом по вопросу украинского кризиса. Слова Пескова приводят РИА Новости.

«Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимым. Никаких контактов на этот счет не было», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского президента высказался об ударе ВСУ по рынку в Донецке, назвав эти действия киевского режима чудовищным актом терроризма.

Накануне Трамп рассказал, что готов урегулировать конфликт на Украине еще до своего избрания. Он в очередной раз отметил, что «хорошо знает» президента России Владимира Путина.

Трамп представляет республиканскую партию. Он был 45-м президентом США с 2017 по 2021 годы. Его сменил представитель от демократов Джозеф Байден, который также будет избираться на новый срок в ноябре 2024 года.

Ранее издание Politico сообщило, что украинские чиновники заметили, как Трамп избегает любых контактов с Киевом. Отмечалось, что представители Украины не могут выйти на связь с американским политиком.