В Кремле не согласились с упреками в адрес российских миротворцев в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поступающие в адрес российских миротворцев, которые работают на территории Нагорного Карабаха, упреки.

Представитель Кремля отметил, что Москва понимает эмоциональный накал сторон конфликта, но никогда не согласится с обвинениями в свой адрес. Слова Пескова приводят ТАСС.

«Мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют», – отметил Песков.

Он подчеркнул, что Россия продолжит контакты с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также продолжит свою деятельность, направленную на соблюдение прав армянского населения Нагорного Карабаха. Песков отметил, что Ереван остается союзником Москвы, а народ Армении – близким народу России.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористической операции» по установлению конституционного строя в Нагорном Карабахе. Цель этой операции – выдавливание армянских военных с территории региона. В Ереване утверждали, что военнослужащих ВС Армении в Карабахе нет.

Ранее Пашинян заявил, что доля ответственности за обострение конфликта в Нагорном Карабахе лежит на российских миротворцах. Он заявил, что миротворческий контингент не справился со своими задачами в зоне конфликта.

20 сентября Министерство обороны сообщило об обстреле автомобиля с российскими миротворцами в Карабахе. В результате погибло пять военнослужащих РФ.