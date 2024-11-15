В Кремле объяснили проблемы с YouTube несоблюдением законов РФ

В Кремле прокомментировали проблемы с работой YouTube в России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, они связаны с нежеланием платформы соблюдать российские законы.

По его словам, YouTube не обновляет необходимое оборудование и не выполняет все требования законодательства. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым, в ходе которой он пообещал разобраться с вопросом замедления работы видеохостинга в стране.

«Во многом есть такие проблемы. Опять же они связаны с тем, что компания не хочет выполнять законы Российской Федерации, хотя обязана это делать. Ну с другими аспектами президент действительно сказал, что посмотрит», — сказал Песков.

Он также добавил, что по вопросам техники и технологии замедления видеоплатформы нужно обращаться в Роскомнадзор (РКН), которые, по его словам, должны предоставить соответствующую информацию.

Депутат Государственной думы РФ Антон Горелкин в июне 2024 года высказал опасения о возможном замедлении работы YouTube в России. В июле «Ростелеком» уведомил о возникновении сбоев в работе YouTube в России, подчеркивая перегрузку оборудования Google Global Cache.

Эксперты и представители телекоммуникационных компаний подтвердили наличие проблем с оборудованием. В июле глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о снижении скорости загрузки YouTube на стационарных компьютерах на уровне 40-70%, отметив, что это стало вынужденной реакцией на действия администрации платформы.

РКН обвинил Google в прекращении поддержки серверов в России, в то время как компания ответила, что с ее стороны проблем не существует. Крупнейшие российские операторы связывали сбои с «регулированием со стороны РКН».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также прокомментировал проблемы с дозаправкой самолета Владимира Путина за границей.