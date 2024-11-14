Песков заявил о влиянии проблем с заправкой борта президента на визиты Путина

Возможные проблемы с дозаправкой самолета президента России за границей могут оказать влияние на решение о посещении Владимиром Путиным тех или иных площадок. Об этом сообщает ТАСС и ссылается на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Официальный представитель Кремля заявил, что визиты первого лица страны прорабатываются очень подробно, а еще получаются все нужные для этого гарантии.

«В случае возникновения вопросов, конечно, это может становиться причиной для осуществления контактов на ином уровне», — сказал Песков.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что в последнее время российские дипломаты на постоянной основе сталкиваются с препятствиями, пытаясь организовать заправку воздушных судов авиационного отряда «Россия» за пределами нашей страны.