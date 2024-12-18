В Кремле объяснили, почему прямую линию нельзя провести в середине года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что проведение прямой линии с Владимиром Путиным нельзя провести в середине года из-за большой загруженности российского лидера.

Представитель Кремля в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что проведение прямой линии с Путиным в конце года в связи с его плотным графиком президента является более целесообразным решением.

«Если рождается необходимость в середине года президенту устроить такое широкое общение с гражданами, то это можно сделать, но, по понятным причинам, в последние несколько лет график у президента чрезвычайно насыщенный, перегруженный… Конечно, скажем так, несколько раз в год на это тратить время сложно», – отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что «Итоги года» вызывает широкий интерес у граждан России и не только. По его словам, некоторые критикуют такой формат, утверждая, что индивидуальные выступления более информативны. Другие, наоборот, считают, что такой вид общения с Путиным насыщен содержанием и позволяет президенту полноценно осветить результаты года.

Как ранее сообщили РИА Новости, в преддверии пресс-конференции и прямой линии президента России Владимира Путина в «Дзене» появился раздел «Прямая линия».

Он располагается сразу после вкладок «Главное» и «Москва». В нем публикуются новости, связанные с предстоящим выступлением российского президента, включая самые актуальные вопросы, формат выступления и подготовительные мероприятия.

18 декабря также телеканал «Россия 24» также сообщил, что супружеская пара из Италии обратилась в колл-центр прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным с желанием получить помощь в оформлении российского гражданства.

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится днем, 19 декабря. Колл-центр, который занимается сбором вопросов и обращений к российскому лидеру, начал работу 8 декабря.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке Владимира Путина к прямой линии.