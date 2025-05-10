Россия может построить еще одну АЭС за рубежом

Россия и Вьетнам хотят совестными усилиями построить атомную электростанцию на территории страны Юго-Восточной Азии. Это указано в совместной декларации, опубликованной на сайте Кремля.

Сообщается, что Россия и Вьетнам намерены провести переговоры и подписать соглашение о строительстве атомной электростанции. Предприятие могут разместить на территории Вьетнама, что станет важным шагом к сотрудничеству стран в сфере энергетики. В частности, речь и о проекте строительства во Вьетнаме центра ядерной науки и технологий.

«Согласились в сжатые сроки провести переговоры и подписать межправительственные соглашения о строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама с применением передовых технологий», — сказано в декларации.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в эфире телеканала «Россия 24» подтвердил, что госкорпорация ведет переговоры с вьетнамской стороной.

Отметим, что предлагается построить станцию большой мощности с реакторами ВВЭР-1200. Аналогичные Россия строит в Турции, Бангладеш и Египте.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС отключила высоковольтную линию «Ферросплавная-1».