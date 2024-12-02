В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной в 2025 году

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что среди граждан Украины наблюдается рост числа тех, кто не поддерживает идею постоянного конфликта. По его словам, данные и статистические показатели также свидетельствуют о переменах в общественном мнении в европейских странах, сообщил «Коммерсантъ».

Обсуждая вероятность переговоров с Украиной, он акцентировал внимание на том, что Россия в любом случае будет стремиться «защитить свои интересы».

Дмитрий Песков также отреагировал на заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая предположила, что диалог с Украиной может начаться уже в 2025 году. Он подчеркнул, что для России важно достичь целей, поставленных в рамках специальной военной операции.

«Все будет зависеть от того, как будут развиваться события... Мы продолжаем специальную военную операцию. Ситуация на фронтах хорошо известна», — добавил Песков.

Ранее Матвиенко заявила, что в следующем году Запад предпримет попытки начать переговоры по Украине.