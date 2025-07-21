В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа в Китае

Кремль не исключает возможности встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Китае. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что вопрос о целесообразности такого диалога может быть поднят, если Трамп действительно окажется в КНР во время визита Путина.

Российский президент посетит Китай с 31 августа по 3 сентября. В программе — участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), мероприятиях по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, а также полномасштабные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

При этом Песков подчеркнул, что Москве ничего неизвестно о возможных планах Трампа посетить Пекин в эти даты.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о подготовке визита Путина в Китай, но не упоминал о контактах с американской стороной.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ирана сообщил, что советник президента Ирана Али Лариджани передал послание президенту РФ Владимиру Путину.