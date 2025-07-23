Кремль не ожидает «легкой дороги» на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, этот разговор будет сложным, но говорить об итогах этого диалога, подчеркнул он, сейчас рано. Песков добавил, что проекты меморандумов сторон остаются «диаметрально противоположными».

Российская делегация уже вылетела из Москвы в Стамбул — переговоры запланированы на 23 июля на 19:00 мск.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2024 года. Ее главные цели заключаются в демилитаризации и денацификации соседнего государства, а также в защите мирных жителей новых регионов РФ.

В 2025 году делегации РФ и Украины уже встречались в Стамбуле — в мае и июне. Тогда сторонам удалось договориться по ряду гуманитарных вопросов, включая обмен военнопленными и телами погибших солдат.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский добавил представителя омбудсмена и Генштаба ВСУ в переговорную группу.