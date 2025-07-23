Зеленский добавил представителя омбудсмена и Генштаба ВСУ в переговорную группу

Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение о расширении состава делегации для переговоров с Россией в Стамбуле. Теперь в нее войдут 14 человек вместо прежних 12.

Таким образом, в переговорную группу добавлены представитель омбудсмена и еще один офицер Генерального штаба ВСУ.

Эксперты предполагают, что включение омбудсмена может быть связано с обсуждением вопросов обмена пленными и защиты прав гражданского населения, в то время как дополнительный представитель Генштаба, вероятно, будет заниматься военно-техническими аспектами переговоров.

Предполагаемые дата и время третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом — 23 июля 19:00 мск. Официально российская сторона свое участие в них пока не подтверждала.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует встречаться с представителями Москвы и Киева в Стамбуле.