В Кремле признали очевидность угроз атак беспилотников по Москве

В ночь на вторник, 1 августа, ВСУ предприняли попытку атаковать объекты в Москве. В Министерстве обороны России сообщили, что киевский режим запустил три беспилотника в сторону столицы. Два аппарата система ПВО сбила в Одинцовских и Нарофоминских районах Подмосковья. Еще один беспилотник был ликвидирован с помощью РЭБ.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что попадание беспилотника зафиксировано в «Москва-сити». Там удар пришелся на башню «IQ-квартала», где выбиты стекла. Несущие конструкции здания не повреждены.

«Здесь мне нечего добавить к тому, что уже сказано Министерством обороны. Вчера я говорил, что комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные. Действительно, угроза существует, она очевидна, меры принимаются», – сказал Песков журналистам.

В ночь на 30 июля ВСУ также предприняли попытку атаковать объекты в Москве. По башне «IQ-квартала» уже был удар. В ней расположены офисы федеральных министерств России.

1 августа киевский режим также пытался атаковать с помощью надводных беспилотников два патрульных корабля Черноморского флота – «Сергей Котов» и «Василий Быков». В Минобороны РФ отметили, что все БПЛА были уничтожены из штатного вооружения.