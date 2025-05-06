Путин поздравил ветеранов с 80-летием Победы, назвав их подвиг символом национального триумфа
Путин подписал открытки для ветеранов в честь празднования 80-летия Победы
Фото: [flickr.com]
Президент РФ Владимир Путин в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) направил ветеранам поздравительные открытки. Праздничные телеграммы оказались в распоряжении ТАСС.
В своем послании глава государства выразил благодарность ветеранам за их подвиг и подчеркнул, что эта знаменательная дата — 80 лет со дня победы над фашизмом, символизирует национальный триумф, мир, добро и справедливость.
«Вы, ветераны, сокрушили жестокого врага, отстояли свободу и независимость Родины, спасли человечество от смертельной угрозы», — отметил Путин.
Президент заверил, что Россия всегда будет гордиться своими героями, а их заслуги и память о них навсегда сохранятся в сердцах будущих поколений.
Путин пожелал героям Отечества здоровья, благополучия и успехов, а также выразил искреннюю благодарность за их героический труд.
Ранее издание «Подмосковье сегодня» подготовило материал о праздновании Дня Победы в Москве. Традиционный парад Победы состоится 9 мая на Красной площади.