В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном приезде в Россию высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына, а также о перспективах встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее СМИ, в числе которых газета The New York Times, сообщили, что Белый дом располагает информацией о намерении Ким Чен Ына посетить Россию и встретиться с Путиным. На прошлой неделе Вашингтон обвинил Северную Корею в тайных переговорах с РФ о поставках боеприпасов для нужд российской армии.

«Нет, не можем. У нас нечего сказать вам по этой теме», – ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос о визите главы КНДР.

Пресс отмечала, что руководитель КНДР может посетить VIII Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября.

Последняя встреча Путина и Ким Чен Ына состоялась в апреле 2019 года. Тогда стороны провели переговоры во Владивостоке. Российский и северокорейский лидер обсудили ситуацию на Корейском полуострове, проблему денуклеаризации и международные гарантии безопасности КНДР.

Тогда Путин получил от пхеньянского коллеги в подарок корейский меч, а российский лидер подарил ему набор стаканов с подстаканниками.