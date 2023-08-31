В Кремле прокомментировали информацию об исключении классики из ЕГЭ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в сети информацию об исключении классической литературы из ЕГЭ.

Песков отметил, что такие решение должны принимать специалисты, отвечающие за сферу образования в стране. Слова Пескова приводят РИА Новости.

«Это прерогатива все-таки Минпроса. Действительно, это должны определять специалисты, которые работают в сфере образования, поэтому вопросы нужно туда обращать», – сказал Песков.

Ранее канал «Осторожно, Москва» сообщил о том, что из списка ЕГЭ по литературе 2024 года исключили произведения русских классиков золотого века. Источник отметил, что вместо них ученикам предлагают больше читать книги о Второй мировой войне. В частности, сообщалось об исключении произведений Александра Пушкина и Дениса Фонвизина.

Эту информацию прокомментировали в Министерстве просвещения РФ. В ведомстве отметили, что ни одно из произведений указанного периода не будет исключено из школьной программы.