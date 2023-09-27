В Кремле прокомментировали материал Херша о «Северных потоках»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал материал американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности Белого дома к закладке взрывчатого устройства на «Северных потоках».

26 сентября Херш в своем блоге Substack написал, что ЦРУ по инструкции президента США Джо Байдена заложило бомбу на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Ссылаясь на источники, журналист сообщил, что взрывчатка должна была прийти в действие только после того, как Белый дом даст «отмашку».

«В основе своей его информация совпадает с той, что есть у российских спецслужб», – сказал Песков журналистам.

Он отметил, что де-факто диверсия на «Северных потоках» была организована США или Великобританией.

Херш в своем материале заявил, что теракт на газопроводах не связан с началом спецоперации РФ на Украине. По словам журналиста, его истинная цель – ограничение влияния России на Германии через подачу российского газа.

Подрыв «Северных потоков» произошел 26 сентября. В момент диверсии подача газа по «Северному потоку-1» не осуществлялась, а «Северный поток-2» не был введен в эксплуатацию. О проведении независимых расследований после теракта объявили Германия, Дания и Швеция.