В Кремле прокомментировали предложение о санитарной зоне на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поручение Владимира Путина рассмотреть вопрос с созданием санитарной зоны на Украине, а также объяснил сущность самого понятия такой зоны.

Путин 13 июня на встрече с военными корреспондентами, комментируя обстрелы Белгородской области и других приграничных территорий РФ, заявил, что поручит Москве разработать план по созданию санитарной зоны на Украине в целях предотвращения атак на российские регионы.

«Чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется соответственно вот эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан», – объяснил Песков журналистам.

13 июня глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов в интервью РИА Новости он также рассказал, что создание санитарной зоны на Украине подразумевает отсутствие в таких зонах оружия, способного достигать территории, которые Россия считает своими. Также депутат отметил, что на данный момент рано говорить о создании такой зоны.

С начала специальной военной операции ВСУ обстреливают приграничные территории России. Чаще всего удары приходятся по Белгородской области. Также под обстрел попадают Брянская и Курская области. Часто ВСУ используют беспилотники и ЗРК.