Прямая линия врио губернатора Курской области подверглась масштабной хакерской атаке

Однако, многие жители региона не смогли дозвониться по указанному телефону и задать вопросы напрямую, так как прямую линию Хинштейна атаковали хакеры. Об это сообщает РИА Новости.

Врио губернатора Курской области отметил, что ждал именно «горячих» вопросов от курян, поэтому до начала прямой линии посетил колл-центр, специалисты которого были готовы к приему звонков.

Жители Курской области, которые не удалось дозвониться до Хинштейна, могут оставить свои вопросы в его телеграм-канале или на странице в соцести «ВКонтакте».

Ранее врио главы Курской области заявил о необходимости перестроить работу чиновников.