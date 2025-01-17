Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Москву с официальным визитом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Россию для переговоров о заключении договора о стратегическом партнерстве. Самолет приземлился во Внуково-2 около 10:17 по московскому времени, передал ТАСС.

По данным источника, Пезешкиана встретила российская делегация во главе с министром энергетики Сергеем Цивилевым. В состав представительства также вошли замглавы МИД РФ Андрей Руденко и директор департамента государственного протокола дипведомства Игорь Богдашев.

Отметим, что на протяжении всего прохода к терминалу звучала музыка военного оркестра. Были исполнены гимны Ирана и России.

Пезешкиан прилетел на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для проведения переговоров, результатом которых должно стать подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана.

Ранее сообщалось, что сближение России, Ирана и Китая становится важным геополитическим событием, которое уже вызывает обеспокоенность на Западе. В своей статье для иранской прессы посол Ирана в Москве Казем Джалали назвал союз этих стран серьезным вызовом для США.