В Кремле высказались о дате нового раунда переговоров России и Украины
Песков: дату новых переговоров с Украиной согласуют на следующей неделе
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Дата нового раунда переговоров РФ и Украины будет определена на следующей неделе, сообщил в интервью RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская и украинская делегация уже обменялись проектами меморандумов, отметил он.
Стороны должны будут обсудить эти документы, добавил Песков.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на ПМЭФ сказал, что новый раунд переговоров РФ и Украины состоится после 22 июня.
Ранее сообщалось о том, что военэксперт Рожин пояснил, почему переговоры о стратегической стабильности будут трехсторонними.