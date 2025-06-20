В Кремле высказались о дате нового раунда переговоров России и Украины

Дата нового раунда переговоров РФ и Украины будет определена на следующей неделе, сообщил в интервью RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российская и украинская делегация уже обменялись проектами меморандумов, отметил он.

Стороны должны будут обсудить эти документы, добавил Песков.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на ПМЭФ сказал, что новый раунд переговоров РФ и Украины состоится после 22 июня.

Ранее сообщалось о том, что военэксперт Рожин пояснил, почему переговоры о стратегической стабильности будут трехсторонними.