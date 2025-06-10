Военэксперт Рожин пояснил, почему переговоры о стратегической стабильности будут трехсторонними
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По словам военного эксперта Бориса Рожина, новая система сдержек будет сформирована в том числе в итоге прямых переговоров Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что о стратегической стабильности будут договариваться не только Россия и Штаты, вероятнее всего, указанные договоры будут уже трехсторонние и станут включать еще и КНР.
Ранее в МИД России раскрыли возможные темы следующих переговоров России и США.