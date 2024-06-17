В Кремле высказались о подписании Сербией и Турцией коммюнике по Украине

Представитель Кремля в беседе с журналистами отметил, что отношения Москвы с этими странами из-за их решения не изменятся. Его слова провидит ТАСС.

«Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны. Для нас это важно. Мы будем продолжать разъяснять нашу аргументацию», — отметил Песков.

Конференция, посвященная урегулированию украинского конфликта, прошла с 15 по 16 в Швейцарии. В ней приняла участие 101 страна. Российская сторона на саммите не присутствовала.

Итоговое коммюнике подписали почти 80 государств, среди которых Сербия и Венгрия, ранее высказывавшееся против введения санкций в отношении России. Документ не подписали Таиланд, Индия, ЮАР, Саудовская Аравия и ОАЭ. Также подпись не поставили представители Ватикана в виду наличия статуса государства-наблюдателя в ООН.

Подписанное коммюнике представляет собой «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, о которой он ранее говорил на всех публичных мероприятиях по украинскому государству. Эта формула подразумевает ядерную и продовольственную безопасность, а также обмен пленными по формуле «всех на всех». Также в документе содержатся положения о недопустимости атак на торговые суда, гражданские порты и портовую инфраструктуру.

Ранее мы сообщали, что УЕФА запретил фанатам проносить российские флаги на матчи сборной Украины на Евро-2024.