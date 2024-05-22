В Кремле высказались о заявлении Блинкена после смерти президента Ирана Раиси

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена, которое тот сделал после смерти президента Ирана Эбрахима Раиси.

После трагедии с разбившемся вертолетом иранского лидера, Блинкен заявил, что народу Ирана «станет лучше».

Как отметил Песков, в оригинале такого заявления Блинкена он не видел. Его слова приводит «Российская газета».

«Трудно поверить, что дипломат, тем более высокопоставленный представитель такой страны, как Соединенные Штаты Америки, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что такие слова являются проявлением хамства в отношении всего иранского народа.

Церемония прощания с Раиси состоится в Тегеране 22 мая. С российской стороны на ней будет присутствовать спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Президент РФ Владимир Путин назвал гибель Раиси большой потерей для народа Ирана и выразил соболезнования.

Ранее Песков заявил, что Москва признает независимость Палестины.