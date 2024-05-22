В Кремле заявили о признании Палестины отдельным государством
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва признает независимость Палестины.
Представитель Кремля напомнил, что Россия является правопреемницей СССР, который признавал независимость палестинского государства. Его слова приводит издание URA.RU.
«Это абсолютно укладывается в резолюции и устав ООН. Поэтому мы являемся правопреемниками и не меняем нашу позицию в этой области», — отметил Песков.
Палестина не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку не признано 3 государствами — постоянными членами Совета Безопасности ООН США, Великобританией и Францией. Свою независимость государство объявило 15 ноября 1988 года.
На 2024 год независимость Государства Палестина признали 146 государств — членов ООН из 193. Кроме того, Палестина является государством-наблюдателем в ООН с ноября 2012 года.
Ранее Песков прокомментировал намерение США ввести санкции против МУС после выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.