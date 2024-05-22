В Кремле заявили о признании Палестины отдельным государством

Представитель Кремля напомнил, что Россия является правопреемницей СССР, который признавал независимость палестинского государства. Его слова приводит издание URA.RU.

«Это абсолютно укладывается в резолюции и устав ООН. Поэтому мы являемся правопреемниками и не меняем нашу позицию в этой области», — отметил Песков.

Палестина не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку не признано 3 государствами — постоянными членами Совета Безопасности ООН США, Великобританией и Францией. Свою независимость государство объявило 15 ноября 1988 года.

На 2024 год независимость Государства Палестина признали 146 государств — членов ООН из 193. Кроме того, Палестина является государством-наблюдателем в ООН с ноября 2012 года.

Ранее Песков прокомментировал намерение США ввести санкции против МУС после выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.