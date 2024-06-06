Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное заключение мирного соглашения с Украиной. По его словам, Киев сам закрыл двери для подобного исхода.

Как отметил представитель Кремля, если бы возможность мирных переговоров действительно бы появилась, то российская сторона вела бы их не с президентом Украины Владимиром Зеленским, а с кем-то другим, поскольку его легитимность закончена.

Также Песков указал на то, что решения Зеленского вызывают негатив в обществе. Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал мнение о том, что Запад использует президента для проведения непопулярных решений в украинском государстве. В пример Песков привел понижение мобилизационного возраста на Украине.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Москва готова к переговорам по мирному завершению конфликта на Украине, однако, отмечал он, Киев на законодательном уровне запретил любые контакты с российской стороной.

Срок полномочий Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая 2024-го года. В стране должны были пройти выборы главы государства, однако Зеленским они были отменены в виду действия военного положения.

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