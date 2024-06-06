Под Волчанском в Харьковской области ВС РФ нейтрализовали молодую украинскую снайпершу, которая пыталась расстрелять российских бойцов. Об этом сообщил военкор в сообществе «Пограничник из ада».

По военным ВС России открылась стрельба во время выполнения боевых задач под Волчанском. Это в Харьковской области, где отмечаются напряженные столкновения. Российские военные успешно ликвидировали стрелка: им оказалась украинка, которой всего 16 лет.

Известно, что украинские формирования терпят поражение в Харьковской области. Им не хватает исправной техники и живой силы.

Отмечается, что ликвидированы и операторы БПЛА ВСУ. Им также по 16 лет. Произошедшее еще раз доказывает, что Киев от отчаяния пускает в бой даже подростков.

Ранее сообщалось, что бывший дальнобойщик в одиночку выполнил миссию и остановил наступление подразделения ВСУ.