Переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут быть организованы до конца февраля, хотя и не исключено, что это произойдет позже. Об этом сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, передает ТАСС.

По словам Пескова, подготовка к встрече Путина и Трампа потребует времени и усилий со стороны Министерства иностранных дел России. Он подчеркнул, что восстановление отношений между Россией и США потребует значительных усилий и не может быть осуществлено в одночасье.

Песков также сообщил, что недавние переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде стали важным стартом для этого процесса. Чиновник отметил, что вопрос о последовательности выборов на Украине и прекращении огня не подлежит решению в Москве или Вашингтоне, но стороны обменялись мнениями по этому поводу в Эр-Рияде.

Недавно в Кремле высказывалось мнение о сомнительности легитимности Владимира Зеленского, поскольку украинская конституция не допускает переноса выборов в условиях военного положения. Таким образом, полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

Ранее Песков заявлял, что Путин несколько раз уже выражал готовность вести диалог с Зеленским, если возникнет такая необходимость.