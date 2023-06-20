В Кремле заявили, что Путин готов к диалогу по Украине, но переговорам мешает позиция Киева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к диалогу по украинскому вопросу, но стабильным переговорам мешает позиция нынешнего киевского режима. Слова Пескова приводит ТАСС .

«Путин открыт к диалогу, он открыт к контактам. Весьма и весьма продуктивный разговор состоялся в субботу с африканской делегацией, и этот диалог будет продолжаться», – заявил Песков.

Он подчеркнул, что другая сторона вопроса заключается в том, какой результат будет у этих переговоров.

17 июня в Санкт-Петербург совершила визит африканская делегация во главе с президентами государств Африки – глава Замбии Хакаинде Хичилема, президент Сенегала Маки Саль, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса, а также премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Конго и Уганды.

Президенты африканских стран встретились с Владимиром Путиным и главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Стороны обсудили пути урегулирования украинского кризиса.

Накануне делегаты из Африки встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Африканские лидеры представили Путину и Зеленскому свой мирный план урегулирования военного конфликта на Украине.