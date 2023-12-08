В Кремле заявили, что слова Путина о решении баллотироваться на новый срок были экспромтом

Заявление Владимира Путина о решении участвовать в выборах президента России в 2024 году не было «домашней заготовкой», отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, президент просто отреагировал на обращение военных во время вручения наград в Кремле. Это была спонтанная реакция.

Путин заявил о своем решении идти на новый президентский срок после того, как ему задал соответствующий вопрос командир отдельного разведывательного батальона «Спарта», спикер парламента ДНР полковник Артем Жога.